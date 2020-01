Ungdomspartier krever økt satsing på vindkraft

– Selv om det er vanskelig, og selv om det er et konfliktnivå, så er det denne regjeringens ansvar at vi får bygget ut noe, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot til NRK.

Bruflot etterlyser klarere satsing på vindkraft i Norge etter at regjeringen skrotet den foreslåtte rammeplanen for vindkraft i fjor. Planen fikk massive protester.

– Vi må ta inn over oss at oljen en dag vil ta slutt, enten vi vil det eller ikke, og da må vi faktisk ha flere bein å stå på. Vi må utvikle nye næringer som kan sikre verdiskapning, skape arbeidsplasser i hele landet og som også kan bidra til å redusere utslippene, sier nestleder Andreas Brännström i FpU til kanalen.

Annonse

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier til NRK at det ikke alltid er slik at dem som skriker høyest, representerer flertallet.

– Det er både et flertall i befolkningen som mener at vi skal ta klimautfordringene på alvor, og at vi skal bygge ut mer vindkraft, så jeg foreslår at vi hører på dem, sier han.

Ingen av ungdomspartiene vil tvinge kommuner til å bygge ut vindkraft.

KrfU-leder Edel-Marie Haukland mener det er viktig at kommunene blir lyttet til. Samtidig mener hun det er viktig å få på plass grønn energi.

(©NTB)