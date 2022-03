Une Bastholm: – Nasjonalt vern av matjorda er eneste løsning

Det er i for liten grad en nasjonal oversikt over nedbyggingen av matjorda i Norge. Så lenge kommunene bestemmer om matjorda skal få være i fred eller bygges på, er det ingen som til syvende og sist sørger for helheten, mener MDG.

I et forslag til Stortinget tar partiet nå til orde for et nasjonalt vern av matjord.

– Det som er det vanlige fra norske politikere er å like at matjorda brukes til matproduksjon, men likevel ikke ville gi den sterkere vern. Det trengs et nasjonalt vern av matjord, og det trengs nå, sier partileder Une Bastholm (MDG).

Hun mener Senterpartiet ikke klarer å ta stilling til hva de mener er viktigst – et helhetlig vern av matjord eller at kommunene selv skal få bestemme.

– Det gjør at nå under Senterpartiet vil det fort blir bygget ned like mye matjord som alltid, frykter Bastholm.

Les også: Matkrise og krig fekk kommune til å stoppe bygging på matjord

En «hyggelig anmodning» fra regjeringen om å spare matjorda til matproduksjon er ikke godt nok, mener hun.

– Kommunene står jo fortsatt i akkurat samme skvisen. De har akkurat like mye press fra utbyggere som før, sier hun.

Hun mener kommunene settes opp mot hverandre av utbyggere som ønsker å bygge på flat, dyrkbar mark. Og når alt kommer til alt, er det vanskelig for kommunene å vekte jordvernet tyngst.

– For det er ikke kommunene som har ansvaret for matjordregnskapet til syvende og sist. Det er regjeringen, sier Bastholm.

– Hva ville endret seg med et nasjonalt vern av matjord?

– Det vil bety at staten kan gjøre alvor av det den allerede mener – nemlig at matjord ikke skal bygges på. For å få disposisjon må man da søke statsforvalteren, og det vil bli opp til staten å vurdere hvor det er viktigst å gi dispensasjon hvert år – om man skal gi dispensasjon i det hele tatt, sier Bastholm.

– Ingen ny politikk

I Hurdalsplattformen har Senterpartiet og Arbeiderpartiet blitt enige om å "setje eit nytt langsiktig mål om maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årleg". Regjeringen vil også "sikre at jordvern blir eit overordna omsyn i arealforvaltninga".

Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke konkretisere ambisjonene ytterligere.

– Har dere en strategi for å sette dette målet ut i virkeligheten?

– Vi har ingen ny politikk på dette området nå, sier Støre til Nationen.

Heller ikke landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) kan si noe om hvordan målet skal oversettes til konkret politikk.

– Her tror jeg det er veldig viktig å ha en god dialog med kommunene, nettopp fordi det er lokalpolitikere som sitter og tar beslutninger. Det mener jeg at lokalpolitikere fortsatt skal gjøre, sier Borch.

Annonse

Sammen med kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) har hun sendt et brev til alle norske kommuner om at det finnes midler til kommunene for å lage en egen jordvernstrategi.

– Dette handler om lokaldemokrati også, sier hun.

– Har statsforvalteren i dag nok myndighet til å begrense utbygging av matjord veid mot andre hensyn?

– Nei, men her mener jeg kommunene også har et viktig ansvar i den situasjonen vi er i. Nettopp med å lage egne jordvernstrategier og definere hva som er landbruksområdene i deres kommuner, sier Borch.

– I motsetning til MDG så har jeg tillit til kommunene, og mener at lokaldemokratiet er viktig.

Borch mener regjeringen vil bryte inn i store jordvernsaker. Hun kommer likevel med en klar oppfordring:

– Jeg skjønner at utbyggerne tenker at «vi tar matjorda, for den er billigst å bygge på». Men her må man jo også utfordre de aktørene til å ta sitt samfunnsansvar. Jordvern skal være et overordnet hensyn.

– Det er en systemfeil

Men å veie boliger eller barnehager mot fremtidige generasjoners rett til matjord og matsikkerhet er et urimelig dilemma for lokalpolitikere, mener MDG. Bastholm understreker at hun forstår skvisen lokalpolitikerne havner i.

– Det er jo ikke hver enkelt kommune som har ansvar for matsikkerheten til nordmenn. og det gjør at det er en konflikt der mellom hvem som tar beslutningene og hvem som har ansvaret til syvende og sist.

Hun mener det skjer en utarming av ansvaret for matjorda «som går utover fremtidige generasjoner».

– Det er jo grunnen til at man har bygget ned matjorda bit for bit i kjempemange år nå. Det er en systemfeil, rett og slett.

Les også: Utålelige planer om å ødelegge matjord

Bastholm mener krigen i Ukraina viser at matsikkerhet er langt viktigere enn mange kanskje hadde tenkt gjennom før krigen.

– Akkurat nå er det veldig tydelig for oss alle hvor viktig det er å ta vare på matjorda og den matsikkerheten vi har, og å øke selvforsyningen i Norge. Og viktigere enn noen gang, vil jeg si, å få verna raskt.

Sendte brev til regjeringen

Mandag sendte Norges Bondelag sammen med Naturvernforbundet og Jordvern Norget et brev til regjeringen. Der ber de om at ansvaret for vern av matjord løftes til statsforvalteren. De advarer om at et mangelfullt vern av matjord kan svekke Norges matsikkerhet.

Styremedlem i Norsk Bondelag, Audhild Slapgård, sier det trengs sterkere tiltak til for å verne matjorda enn det regjeringen har kommet med så langt.

– Jeg frykter at det på kommunalt nivå fortsatt vil oppleves forlokkende å prioritere prosjekter som kanskje kan virke mer innbringende på kort sikt, men som vil gå på bekostning av dyrka og dyrkbar jord. Vi har ikke noe matjord å omdisponere, sier Slapgård.