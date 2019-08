Undersøkelse: Nesten sju av ti mener kommunene ikke tar godt nok vare på de eldre

Én av fem (19 prosent) svarer ja på spørsmålet om eldre blir tatt godt vare på i kommunene. 12 prosent svarer vet ikke. I aldersgruppen 40 til 49 år svarer 72 prosent nei. Blant dem over 60 år svarer 66 prosent nei.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for ABC Nyheter.

– Dette er en veldig tydelig tilbakemelding om at folk er misfornøyde med eldreomsorgen og stiller krav til forbedringer. Det overrasker meg ikke, sier Kjersti Toppe (Sp) som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, til avisen. Hun legger til at mange erfarer at tjenestene ikke er som man bør forvente.

Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) mener at tallene er dystre. Hun sier mange kommuner dessverre velger å nedprioritere eldreomsorgen.

– I Oslo, med Arbeiderpartiet i spissen, har man lagt ned over 400 sykehjemsplasser siden 2015, skriver hun i en epost til ABC Nyheter.

Toppe mener effektiviseringen av sykehusene er én av årsakene til at kommunene sliter. Hun etterlyser en stor og grundig debatt om eldretjenestene.

– Kommunene blir sisteinstansen som skal fikse effektiviseringen av helsetjenestene. Vi har foreslått å få en grundig evaluering av samhandlingsreformen. Det er en systemfeil som går utover eldreomsorgen spesielt, sier Toppe.

