Underskriftskampanje oppfordrer til å flytte australske koalaer til New Zealand

– Koalaene er funksjonelt utryddet i Australia og kan blomstre i New Zealand, som mange andre australasiatiske arter gjør, heter det i kampanjen som søndag kveld norsk tid var underskrevet av mer enn 5.000 personer.

– De vil ikke ødelegge vårt lokale økosystem, siden koalabjørner typisk lever i åpne eukalyptusskoger og bladene på disse trærne utgjør mesteparten av dietten, heter det videre.

Annonse

I kampanjen understrekes det at New Zealand har nærmere 300 kvadratkilometer med eukalyptusskog slik som i Australia.

I Australia er mer enn 100.000 kvadratkilometer land brent ned siden skogbrannsesongen startet i september i fjor. Minst 26 personer har omkommet, og flere tusen hjem har blitt ødelagt. Det er antatt at over 1 milliard dyr har blitt drept i branninfernoet.

Å introdusere australske arter til New Zealand har imidlertid gitt utilsiktede konsekvenser før. Etter at pungrotter ble importert i 1850-årene for å etablere en pelsnæring i landet, eksploderte populasjonen rask til et milliontall, og de anses i dag som skadedyr.

(©NTB)