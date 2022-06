Ulverettssaken fortsetter mellom Noah og staten

I fjor sommer fastlo Oslo tingrett at statens vedtak om at alle ulvene i Letjenna-reviret skulle felles, var ugyldig.

Staten anket dommen, og tirsdag neste uke starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

I 2019 vedtok Klima- og miljødepartementet felling av seks ulver i Letjenna-flokken i Elverum. Reviret lå innenfor ulvesonen i det som nå er Innlandet fylke.

Dyrevernsorganisasjonen Noah tok ut søksmål mot staten i etterkant av fellinga, med påstand om at vedtaket ikke var gyldig. Det ga tingretten dem medhold i.

– Noah forventer at dommen blir stående, og at også lagmannsretten finner at den høye terskelen for å gjøre unntak fra vern av kritisk truet ulv inne i sonen, ikke er overholdt når staten skyter ulver bare fordi de eksisterer, sier Noah-leder Siri Martinsen i en pressemelding.

– Det finnes ikke hjemmel for ren bestandsdesimering av kritisk truet ulv i loven. Det finnes kun hjemmel for å gjøre unntak fra strengt vern dersom helt konkrete vilkår er møtt. Staten klarte ikke å vise til at disse vilkårene ble møtt i vår sak, og tingretten fastslo dermed at vedtaket om skytingen var ulovlig, fortsetter hun.