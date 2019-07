Ulven tilbake i Slettås-reviret – Trysil-ordfører ber om at de blir skutt

Like etter nyttår var det for første gang lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen etter at den ble opprettet for 15 år siden. Da ble en hann og ei tispe felt på få timer.

I juni og juli er det på nytt observert ulver i Slettås i Trysil kommune i Hedmark.

Ordfører Erik Sletten har sendt brev til Fylkesmannen i Innlandet, hvor han skriver at folk i Slettås igjen opplever nærgående ulv.

«Dessverre ser det nå ut til at to ulver er i ferd med å etablere seg i området. Ulvene har en nærgående og uønsket atferd overfor mennesker. Vi søker med dette om uttak av resterende antall ulv i Slettås-området», skriver Sp-ordføreren.

Han viser til at det i forbindelse med vedtaket om lisensfellinga i vinter ble vist til allmenne hensyn som begrunnelse for at opptil tre ulver kunne skytes.

– Nå, kort tid etterpå, er det observert to nye dyr. Vi ønsker at de skal tas ut så fort som mulig, slik at de ikke etablerer seg i området. Vi ser at de nye ulvene er nærgående, slik som de forrige også var, sier Sletten til Nationen.

Han viser til at hensikten den gang var at alle ulvene i reviret skulle felles. I brevet til Fylkesmannen lister ordføreren opp åtte steder i eller rundt Slettås hvor det skal være observert ulv.

– Jeg forstår at vi er utenfor perioden for lisensfelling, men argumentene er de samme. Folk i området har nok vært veldig fornøyd med kunne drive med normal rekreasjon, men nå er det samme situasjon som tidligere, sier ordføreren.

Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen går fra 1. januar til og med 15. februar.

Trysil ligger inntil svenskegrensa og er et naturlig område for svenske streifulver å slå seg ned. Derfor kommer det ikke som noen overraskelse for Sletten at det på nytt er ulver i Slettås.

– Men jeg hadde håpet at hvis det kom nye ulver, så hadde de kanskje vært litt mer sky for folk. Det vi har sett i sommer viser at de ikke er det, sier han.

Han sier at det er kommet mannskap fra Statens naturoppsyn og samlet inn møkkprøver fra det nye Slettås-paret. Resultatene fra DNA-analysene er ennå ikke klare. Dermed er det ikke klart om noen av ulvene som nå oppholder seg i reviret, stammer fra flokken som ble vedtatt eliminert i desember i fjor.

Rovdata, som overvåker den norske ulvebestanden, skriver på sine nettsider at det er samlet inn DNA fra en ulvehann som har Slettås som føderevir i Elverum kommune i slutten av mai. Det er ikke kjent hvor denne ulven oppholder seg nå.