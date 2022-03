Ulven som ble påkjørt og drept i Eidskog var genetisk viktig

– Selv om ingen kan lastes for det, er det selvfølgelig uheldig når noe slikt skjer. At det rammer et genetisk viktig individ. For å ha en frisk ulvestamme, er det viktig å få inn nytt blod og en genetisk variasjon, sier Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn (SNO) til Oppland Arbeiderblad.

Statens naturoppsyn bekrefter at den unge hannulven på 42,6 kilo var en av fjorårsvalpene til det mye omtalte Deisjø-paret. Ulveparet ble forrige vinter flyttet av forvaltningen fra Deisjøreviret i Innlandet til Våler i Østfold.

Valper som fødes i dette reviret, regnes som genetisk verdifulle fordi de bærer på nye gener som vil kunne bidra til å redusere det ekstreme innavlsnivået i den skandinaviske ulvebestanden.

Steinset har vært delaktig i arbeidet med å spore og kartlegge hvor Deisjøparet til slutt etablerte seg.

– Paret trakk etter hvert over Glomma og øst og nordover igjen. De etablerte seg og hevder revir i et område nord for E18 og øst for Glomma – innenfor ulvesonen, sier han.