Ulvejaktleder anmeldt for vold – saken henlagt

1. januar i år var det jaktstart for ulv i Letjennareviret i Elverum i Innlandet. Dagen før var flere av jegere samlet på et grendehus.

Utenfor huset var det en kvinnelig dyrevernsaktivist, og jaktleder Arne Sveen skal ha bedt henne om å flytte seg fra parkeringsplassen. Hun anmeldte senere Sveen for vold.

Les også: Leder av ulvejakt anmeldt for vold mot dyreverner

Saken er ferdig etterforsket og ble henlagt mandag.

– Saken er henlagt på bakgrunn av bevisets stilling. Det foreligger ikke tilstrekkelig bevis for at voldshendelsen har funnet sted, sier Mali Svendsen, politifullmektig ved Elverum politistasjon.

Som ventet

– Jeg syns hele saken har vært ganske absurd helt fra start. Jeg er vant til å forholde meg til ærlige og oppriktige folk, men har forstått i denne saken at det er ikke alle som er det. Noen går svært langt for å sverte oss som driver med lovlig jakt, sier Arne Sveen.

Han forteller videre at det var som ventet at saken ble henlagt.

Annonse

– Jeg hadde aldri forventet noe annet. Jeg er litt skuffet over at saken er henlagt på bevisets stilling. Jeg hadde håpet at saken ble henlagt etter "intet straffbart forhold funnet bevist". Når du får falske beskyldninger mot deg, forventet jeg at det var grunnlaget for at det ikke ble noen sak, sier Sveen.

Vurderer motanmeldelse

Jaktlederen forteller at han nå skal gå noen runder med advokaten sin.

– For å se hva jeg gjør videre. Det kan fort være at jeg leverer en anmeldelse andre veien, som går på falsk forklaring, sier Sveen.

– Jeg syns det er alvorlig å få en voldsanmeldelse mot meg som er fullstendig grunnløs, fortsetter han.

Sluttstrek

I tillegg til kvinnen, anmeldte dyrevernsorganisasjonen Noah også Sveen for vold. Den mistenkte og kvinnen som anmeldte ham, er avhørt i saken.

Ifølge politiet har Sveen vitner som bekrefter hans historie, som så hva som skjedde, mens den andre partens vitne satt i bilen og skal ikke ha sett noe.

– Politiet mener at ytterligere etterforskning ikke vil føre til et annet resultat, og setter derfor sluttstrek, sier Svendsen.

Nationen har forsøkt å komme i kontakt med den fornærmede kvinnen. Hun har ikke vært tilgjengelig for kommentar.