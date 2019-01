I 2017 bidro formannskapet i Elverum med 30.000 kroner til gratis buss til en demonstrasjon mot ulv i Oslo.

Før jul fikk ordfører Erik Hanstad et brev, hvor foreningen Bygdefolk for rovdyr vil vite om ordføreren vil gi dem samme transportmulighet til demonstrasjonen for ulv, som finner sted i Oslo førstkommende lørdag.

– Vi regner med at samme summen nå bevilges av formannskapet til bussen fra Elverum til Oslo lørdag 12. januar slik at de av Elverums innbyggere som ønsker å dra på demonstrasjonen for ulv, får samme mulighet til gratis transport, skriver de i brevet, signert av Lars-Erik Lie.

Blir ikke sponset

Hanstad svarer på henvendelsen med at han som ordfører ikke har myndighet til å bevilge dette uten at saken behandles i formannskapet. Første møte i formannskapet finner ikke sted før etter at demonstrasjonen har vært.

– Da vi bidro med penger i 2017, var det en sak som ble tatt opp i formannskapet først, sier ordfører Erik Hanstad til Østlendingen.

Bygdefolk for rovdyr skriver videre at de regner med ordføreren representerer alle innbyggerne i Elverum kommune. Også de som ønsker ulv.

Følger offisiell politikk

Hanstad sier til Østlendingen at kommunen følger offisiell politikk når det kommer til saker som dette. Han forteller videre at da kommunen sponset gratis buss i 2017 var det bred politisk enighet i avgjørelsen.

– Selvfølgelig er vi klar over at det er ulike syn på dette, men jeg har ingen intensjon om å fravike Elverum kommunes offisielle syn på utfordringene med rovdyr.

– Jeg har heller ingen intensjon om å skrive brev til Stortinget om at mange innbyggere i Elverum ønsker ulv i naturen. Det er godt kjent at det er ulike syn på dette, men jeg må forholde meg til offisiell politikk, sier Hanstad til Østlendingen.