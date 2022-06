Ulvebestanden på toppnivå: Har passert 500 dyr

Rovdata i Norge og Viltskadecenter i Sverige presenterte onsdag sin årlige rapport over bestandsstatus for ulv i Norge og Sverige.

Den viser at 54 valpekull ble født i Skandinavia i fjor, seks flere enn ved forrige telling. Dermed anslår de nå at det i alt er 540 individer i de to landene. 460 av dem på svensk side av grensa. Dermed overgår den ferske tellinga toppnivået fra 2014–2015.

Les også: Ulv i Norge over bestandsmålet

Det er i Sverige bestanden i all hovedsak har økt. I Norge har den de senere årene vært stabil med 4–6 helnorske valpekull i året.

– I år ble det for første gang på 25 år ikke påvist noen familiegrupper av ulv med fullstendig tilhold i Hedmark ved slutten av overvåkingssesongen, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Les også: Regjeringa i Sverige har vedtatt kraftig kutt i ulvestammen

Innavl er imidlertid fortsatt et stort problem for den skandinaviske ulvebestanden. Øystein Flagstad i Rovdata finner likevel noen lyspunkter knyttet til innavlssituasjonen.

– Denne vinteren har vi registrert to nye immigranter i Nord-Sverige, en ynglende immigrant i Norge og seks ynglende avkom til ei finskrussisk ulvetispe som har fått flere valpekull de siste årene. Vi forventer derfor en reduksjon i det gjennomsnittlige innavlsnivået etter hvert som flere av etterkommerne etter disse finskrussiske immigrantene etablerer seg og yngler, sier han.