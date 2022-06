Ulv som har tatt rundt 20 lam i Ringsaker, er skutt

En hannulv på 46 kilo ble skutt på Hedmarksvidda etter at den skal ha tatt omtrent 20 lam. Statsforvalteren ga i forrige uke tillatelse til å skyte ulven etter at den ble fanget opp på et viltkamera i Hamar kommune. Det skriver Rovdyr.org.

Skadefellingsmannskapet reiste natt til torsdag ut til et område nord for Brumunddal. Ulven ble felt ved 1-tida natt til torsdag.

– Det har vært en kjempeinnsats fra hunder, hundeførere og ellers hele laget. Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som er lagt ned, sier leder for det kommunale skadefellingslaget Olaf Tørudbakken til Rovdyr.org.