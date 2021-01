Fem ulver skutt innenfor ulvesona

To ulver er skutt i Aurskogreviret, som ligger i Aurskog-Høland i Viken. Det er innenfor ulvesonen, og ulvene er skutt i forbindelse med kvotejakta innenfor ulvesonen som startet fra midnatt, natt til første nyttårsdag.

Statsforvalteren i Oslo og Viken melder fredag ved 13:40-tiden om at en ulv nummer to er skutt i Aurskogreviret. Dermed er to av tre ulver i reviret skutt.

Jakta ble stanset en periode

Tidligere denne fredagen ble en ulv påskutt uten å bli truffet, men like etter at jakta ble igangsatt igjen, var ulv nummer to skudd.

– Den påskutte ulven er sporet siden påskytingen. Det er gode sporingsforhold. Den viser ingen tegn til å være truffet og Statsforvalteren har besluttet å igangsette jakten igjen. Gjenstående kvote i Aurskog-reviret er to dyr, skrev Statsforvalteren i en oppdatering rett etter klokken 13.

Kvoten i Aurskogreviret er på tre ulver, men kan ifølge Statsforvalteren utvides dersom det viser seg å være flere individer i reviret.

To skutt i Kynna-reviret

Det er også blitt gitt tillatelse til å ta ut et annet revir innenfor ulvesonen, det såkalte Kynna-reviret. Det ligger hovedsakelig til i kommunene Åsnes og Våler i Innlandet, ifølge Rovdyr.org. Der kan man ta ut inntil ti ulver.

Ifølge nettstedet har det blitt skutt tre ulver i Kynnareviret fredag ettermiddag.