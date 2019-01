Ulv skutt i boligfelt i Sverige

Ulven befant seg i Tierp ved Uppsala, sør i Sverige.

Klokka 13.50 tirsdag bekreftet politiet at ulven var skutt. Politiet har også avlivet et skadet rådyr, som ulven angrep, melder den svenske avisen Aftonbladet.

Ulven hadde en skade i et bakbein, ifølge politiet. Den døde ulven vil bli håndtert av myndighetene.

Ifølge politiet ble ulven avlivet av hensyn til menneskers sikkerhet.

– Vi kan ikke utelukke at ulven er farlig for mennesker, sier en talsperson for politet, Daniel Wikdahl, ifølge avisa Aftonbladet.

Politiet hadde tidligere samme dag som ulven ble skutt, rådet innbyggerne om å ikke slippe ut hunder. De ba også om at barn ikke skulle være i området ulven var observert.

Midt i boligfeltidyllen gikk ulven til angrep på et rådyr. Tobias Ågren klarte å fange dramaet på mobilkamera.

- Det var en uvirkelig følelse å se ulven, sier han til Aftonbladet.

