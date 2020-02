Ulv skoten i Haltdalen

Søndag føremiddag blei det skoten ein ulv i Haltdalen i Holtålen kommune i Trøndelag. Det stadfestar seniorrådgjevar Inge Hafstad hjå Fylkesmannen i Trøndelag til Trønderbladet.

– Eg kan stadfeste at det er felt ein ulv i Haltdalen no midt på dagen, men eg veit ikkje noko meir. Eg har nettopp fått melding om det, seier Hafstad.

Lisensjakta på ulv starta 1. desember og held fram til 31. mai. I Trøndelag og Møre og Romsdal kan det skytast tre ulvar. Dette var altså den fyrste som er skoten i region 6.

I slutten av januar hadde Statens naturoppsyn DNA frå ei møkkprøve frå ein ulv i Midtre Gauldal.

– Det kan vera den same ulven som no er felt, men det er for tidleg å seie. SNO skal ta sin rutinemessige kontroll på staden der ulven blei skoten, seier Hafstad.