Ulv påkjørt i Elverum

Påkjørselen ble meldt til politiet klokka 4.52 natt til fredag. Ulven døde, opplyser Innlandet politidistrikt.

– Det var en ung person som kjørte på et dyr i natt, oppdaget at det var en ulv og varslet oss. Når det gjelder den type vilt må vi varsle Statens naturoppsyn og Fylkesmannen, så de er orientert. Våre undersøkelser tilsier at dette var et hendelig uhell, så politiet kommer ikke til å gjøre noe mer med saken, sier operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til VG.

Statens naturoppsyn og fylkesmannen er varslet.