Ulvetispa ble felt like før klokka 8 onsdag, sør for Undsetbrenna, skriver NRK, som meldte om saken først.

Fellingsleder for skadefellingslagene i Nord-Østerdal, Jo Esten Trøan, sier til Nationen at ulven ble observert på et kamera like etter klokka 3 natt til onsdag. I 04.30-draget slapp de hund på den, og ikke mange timer senere var den skutt.

Første gang uten fellingstillatelse på flere år

Ulvejakta i områdene Alvdal, Tynset, Rendalen og deler av Engerdal ble satt i gang etter angrep på sau. Fellingstillatelsen på ulven som ble felt onsdag gikk ut klokken tolv – fire timer etter ulven ble felt.

De hadde også fellingstillatelse på en ulv som gikk ut i forrige uke, ettersom det ikke har vært nye observasjoner. Dermed er skadefellingslagene i Nord-Østerdal uten fellingstillatelse på veldig lang tid.

– For første gang på mange år er vi fri for skadefellingstillatelse mot slutten av juli på ganske mange år. Vi har hatt kontinuerlig skadefelling fra midten av mai til midten av september nesten så lenge jeg kan huske, sier Trøan.

Tatt ut seks rovdyr i år

De siste tre årene har skadefellingslagene i Nord-Østerdal vært del av et prosjektet for mer effektiv skadefelling. At de nå står uten skadefellingstillatelse i juli, mener Trøan er et resultat av målrettet arbeid for å bli mer effektiv. Hittil i år har de brukt 1000 timer, som er veldig lite sammenlignet med at de i 2018 brukte 9000 timer på å ta ut enda færre rovdyr.

– Hittil i år har vi felt to ulver, tre jerver og én bjørn. Vi har identifisert en del verktøy og metoder som effektiviserer skadefelling, så det er vi veldig fornøyd med. Det er veldig bra for beitebrukerne i dette området. Det har røynet på hardt, særlig for dem i Rendalen, sier Trøan.

Svein Erik Bjørke i SNO forteller at de har plukket opp ulven, men ennå ikke fått veid den.

– Det var 15 mann med i skadefellingslaget, og alt rundt selve jakta gikk kjempefint, sier Bjørke.