Enda en ulv felt i Bograngen-reviret

Dermed er to ulver felt i reviret torsdag.

Ulven de skjøt i 13.10-tida skal være ledertispa i Bograngen-reviret, skriver nettsiden rovdyr.org , som drives av folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk.

Sju personer var involvert i sporing, kartlegging og felling onsdag og torsdag. Statens naturoppsyn (SNO) hadde fra morgenen av spor etter fire ulver, opplyser de.

Klima- og miljødepartementet ba tirsdag SNO om å gjennomføre statlig uttak i revirene Rømskog og Bograngen. SNO har fått i oppdrag å ta ut inntil seks ulver i Bograngen og inntil ti i Rømskog.

– Vi følger med på begge områdene. Etter at vi ble tildelt oppdraget, har vi måttet kaste oss rundt og begynt innsatsen i Bograngen. Her er det brukbare forhold, mens det er mye vanskeligere i Rømskog nå, sier direktør Morten Kjørstad i SNO til nettstedet.

Etter at Borgarting lagmannsrett 11. februar åpnet for lisensfelling innenfor ulvesonen, har det blitt felt åtte dyr i reviret Hornmoen, to dyr i Slettås og tre dyr i Bograngen. Dermed gjenstår det fire dyr på kvoten i Bograngen, og 10 dyr på kvoten i Rømskog, ifølge miljødirektoratet.

Den første ulven i Bograngen ble felt mandag, ifølge rovdyr.org.