Ulv angrep hund på luftetur i boligområde i Sverige

Det var i Edsbyn i Gävleborgs län i Sverige at hundeeieren fikk en uhyggelig opplevelse onsdag kveld. Mannen var på tur med familiens to hunder av rasen Australian Terrier langs en gate i et villaområde, da han oppdaget ulv.

– Plutselig stoppet den ene hunden og da jeg snudde meg stod ulven midt på gata og så på oss på ti meter avstand, sier mannen til den svenske Jaktjournalen.

Ulven kom nærmere, og lot seg ikke skremme bort.

– Jeg skrek og vinket med armene, men den brydde seg ikke, men gikk rett mot oss. Da surret det mye i hodet på meg – hva f... skulle jeg gjøre med hundene?

Den ene hunden forsøkte å ta saken i egne hender og rev seg løs, men løp rett mot ulven. Det hele endte med full jakt der ulven forsøkte å få tak i hunden.

– Ulven løp bak og de løp inne i boligområdet før de snudde og kom forbi meg igjen. Så løp hunden hjemover og jeg hørte at den ulte mens ulven prøvde å ta den.

Flere naboer hørte at noe var på gang og kom ut. En ble vitne til at hunden ble bitt i ryggen, men hunden kom seg fri og løp hjem.

– Ulven stoppet i hagen og haltet deretter langs veien, forteller mannen.

Hunden fikk skader i ryggen og det ble konsultert med veterinær.

Om ulven skal avlives avgjøres torsdag.

– Jeg håper avgjørelsen blir at ulven fjernes, sier hundeeieren.