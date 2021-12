Ulovlig minkfarm oppdaget i Danmark

Minkene ble avlivet på stedet og eieren er blitt politianmeldt.

Minkfarmen ligger i Tyholm. Politiet de sier de skal etterforske om flere har vært involvert.

Det var etter et anonymt tips at mattilsynet og politiet onsdag morgen besøkte sju minkfarmer i Vest-Jylland for å se om det ble holdt mink på adressene. De fikk da napp på en av adressene.

Regjeringen har besluttet at minkavl skal være forbudt i Danmark fram til utgangen av 2022, og flere millioner mink ble avlivet. Årsaken var frykt for at et mutert koronavirus skulle spres fra mink til mennesker.

