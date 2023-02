Ukrainske kjæledyr har kostet Norge 49 millioner kroner

De dreier seg blant annet om hunder, katter, ildere, og noen papegøyer. Avvisning eller avlivning ville normalt vært løsningen. I stedet er det gjort unntak fra svært strenge regler for å slippe dem inn, ifølge Fædrelandsvennen.

Det ble opprinnelig bevilget 30 millioner kroner til vaksine, parasittbehandling, karantene- og isolasjonsopphold, og flytting av dyr til og fra karantenesteder. Allerede i fjor høst måtte Mattilsynet be regjeringen om mer penger.

I tillegg opplyser Mattilsynet at de brukte 640 ukeverk på kjæledyr fra Ukraina i fjor. Med pris per ukeverk på 20.000 kroner vil det si over 12,5 millioner kroner.

Dermed har regningen for å ta imot rundt 1.600 dyr kommet opp i 48,9 millioner kroner, ifølge avisens utregninger.

Normalt har Mattilsynet en karantenestasjon med 20 plasser tilgjengelig. I fjor opprettet de til sammen 1.100 midlertidige plasser. Per nå er rundt 275 i bruk