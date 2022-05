Ukrainske flyktninger jobbet ulovlig på gartneri

– I løpet av mars og april har flere politidistrikter rapportert om at nyankomne ukrainske asylsøkere har fått tilbud om arbeid før de har blitt innvilget oppholdstillatelse, skriver Økokrim i en pressemelding tirsdag.

Ukrainske borgere har først rett til å arbeide i Norge etter at de har fått innvilget arbeidstillatelse eller kollektiv beskyttelse.

– Flere ukrainere skal i forbindelse med søknadsprosessen om beskyttelse ha opplyst om at de har fått tilbud om arbeid. I andre tilfeller foreligger det indikasjoner på at ukrainske borgere allerede befinner seg i et ulovlig arbeidsforhold i Norge, opplyser politiet.

Økokrim er kjent med at ukrainske borgere nylig skal ha arbeidet ulovlig for et gartneri på Sørlandet.

– Det knyttes nå bekymring til hvorvidt ukrainske borgere kan bli utnyttet til sesongarbeid i landbruket i tiden fremover, skriver de.

Russlands invasjon av Ukraina i februar har resultert i at flere millioner mennesker er på flukt i Europa. Ifølge Økokrim har i overkant av 15.000 ukrainske borgere søkt om beskyttelse i Norge så langt i 2022.