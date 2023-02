I snart tyve år har det her til lands vært et forbud mot fem-seks farlige hunderaser. Men det siste året er det likevel gitt dispensasjon for minst 16 kamphunder fra Ukraina.

Heidi Venner, seniorrådgiver i Politidirektoratets (POD) juridiske forvaltningsseksjon, opplyser at det siden mars har kommet 16 hunder. Minst.

Hun har gjort et manuelt søk i systemet etter Nationens henvendelse, og sier at det kan være flere enkeltsaker som ikke kommer opp i søket.

Det er så langt snakk om to pitbuller, ti amstaffer, samt blandingshunder.

Det kan fort bli flere, for POD godkjenner alle søknader om dispensasjon på grunn av «sterke menneskelige hensyn», men på visse vilkår.

Hundene må først i karantene, registreres og bli chippet, før Mattilsynet kan sende søknad på vegne av den enkelte flyktning. Det er ikke lov til verken avl eller videresalg av hunden. Hundens eier må også sette seg inn i norske regler for hundehold og dyrevelferd, og hunden skal følge eier dersom Norge forlates.

Det siste – av tolv – vilkår understreker også myndighetenes bekymringer knyttet til dyrene: «Dersom hunden er involvert i en uønsket hendelse skal dette meldes til politiet».

Kollektiv beskyttelse

I et standardbrev som brukes til å besvare søknadene vises det til regjeringens beslutning fra mars i fjor om at alle ukrainske borgere får midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Ordningen innebærer at flyktningene får midlertidige tillatelser til å arbeide og kan ta med seg sin nærmeste familie til Norge.

Direktoratet har etter en helhetsvurdering kommet til at man kan gi dispensasjon fra hovedregelen i hundeloven på grunn av sterke menneskelige hensyn overfor ukrainske flyktninger, som er gitt midlertidig kollektiv beskyttelse av Norge.

Siden 2004 har det vært forbudt å holde, avle eller innføre fem hunderaser, deriblant både pitbullterrier og amstaff (amerikansk staffordshire terrier). En regner med at de siste lovlige amstaff-hundene i Norge døde for fem-seks år siden.

I forkant av forbudet var det flere nyhetssaker etter at pitbuller var brukt som angrepsvåpen. En 16 år gammel jente måtte høsten 2002 blant annet møte i retten for flere tilfeller av grov vold og bruk av pitbull mot ei ett år yngre jente.

Politiet i Groruddalen hadde samme år fanget inn 12 kamphunder i aksjonen som gikk under navnet «Operasjon Pitbull».

I samme periode ble det også avslørt at det ble arrangert illegale hundekamper i en liten og lukket krets. I 2003 sto en mann for første gang tiltalt i Norge for å ha organisert og vært dommer i hundekamper, og selv om han ble frikjent, skapte saken stor oppmerksomhet.

– Klokt å ta hensyn

Men nå er det igjen noen i landet. En av de som synes det er en god idé er Anne Livø Buvik, pressekontakt for Norsk kennelklubb (NKK).

– Det er klokt å ta menneskelige hensyn i en så spesiell situasjon, sier hun og fortsetter:

– Dette åpner ikke for avl eller registrering av hundene i NKK, de vil bare være rene kjæledegger til støtte og glede for sine eierne.

Buvik sier NKK var sterkt imot at amstaff skulle forbys i sin, og tror disse dispensasjonene kan føre til at motstanden mot dem kan bli mindre.

– Det kan også bidra til å få synliggjort at amstaff ikke er farlige hunder.

Hun vil derimot ikke si noe om den andre typen som så langt har blitt med ukrainere på flyktning-lasset.

– Vi har ingen mening når det gjelder pitbull, det er en ikke anerkjent rase eller variant, verken nasjonalt eller internasjonalt, og ingen hundetype som vi har engasjert oss i.

Pitbull ble forbudt i Norge allerede på 90-tallet. I forkant av den nye hundeloven som kom i 2003, skal mange pitbuller ha blitt registrert som amstaff. Fordi det er vanskelig å skille de to hunderasene, blir begge to forbudt.