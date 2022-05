Ukrainske bønder får 50 millioner fra Norge

Ukrainas matproduksjon har stor betydning for matsikkerheten til mennesker i en rekke land. For å sikre fortsatt jordbruk øker Norge derfor støtten til ukrainske bønder.

– Det er viktig å bidra til at landet opprettholder landbruksproduksjonen. Ukraina er et sentralt land for global matforsyning, og det er avgjørende at landbruket fortsetter der det er mulig, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Ukraina produserer blant annet halvparten av all solsikkeolje i verden og er verdens tredje største eksportør av hvete. I tillegg eksporterer Ukraina en seksdel av all mais i verden. Nå har krigen i landet rammet matproduksjonen hardt.

– Våronna i Ukraina avsluttes om kort tid. Det er fortsatt et lite mulighetsvindu for å få frøene i jorden, men da trengs både gjødsel og såkorn, og det trengs raskt, sier Tvinnereim.

Støtten på 50 millioner kroner kommer i tillegg til to milliarder kroner som skal gå til humanitær innsats i Ukraina og flyktningrespons i nabolandene.