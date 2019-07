Ukas husdyr: Dølafe

Vekst er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Artikkelserien Ukas husdyr leveres av Norsk genressurssenter.

Det var imidlertid langt til tettsteder med avsetning for ferske melkeprodukter og det var tradisjon for å fôre opp dyr til slakt i dølafeets distrikt. Derfor ble dølafeet avlet som et kombinasjonsfe for mjølk og kjøtt.

Ved inngangen til 1900-tallet ønsket en å lage en felles uniform på dølafeet. Dyra skulle ha horn og være ensfarga svart med brun ål (stripe) etter ryggen. En stamme som ble foredla på Jønsberg landbruksskole i 1880-åra hadde denne uniformen som mal. Dølafeet ble regnet for å være det tyngste feet i landet med ca. 350 kg levendevekt. I dag veier ei dølaku ca. 500 kg, mens ei NRF-ku veier 550 kg i gjennomsnitt.

Utseende

Noe av det mest karakteristiske ved rasen er fargevariasjonen med farger som svart, brunt, rødt, hvitt, og brandet i ulike fargesjatteringer. Tegningene kan være ensfarget, flekket, sadlet og sidet. Langt de fleste dyra har store horn, men det finnes også dyr som er født kollet. På slutten av 1800-tallet var dølafeet enda mer fargerikt. Det kunne være grå-, svart- og rødsidet, brandet eller ensfarget - og det var både kollete og hornete dyr.

Status for dølafeet i dag

Det er registrert 258 avlskyr av dølafe i Kuregisteret, Norsk genressurssenters slektskapsdatabase for de bevaringsverdige storferasene. Rasen regnes som «kritisk truet», og antall avlskyr må bikke 300 før den flyttes over i kategorien «truet». Da antall registrerte kyr var på sitt laveste i 1990, var det bare 25 kyr tilbake, så selv om det tar tid vokser rasen jevnt og trutt. Bare de siste fem årene (siden 2013) har rasen hatt en fin vekst på 125 registrerte avlskyr, noe som tilsvarer en vekst på 48 %.

Det er klart flest dyr av dølafe i Oppland. Det finnes også noe dølafe i nabofylkene som grenser til Oppland, samt i Østfold, Vestfold og Rogaland. Det er registrert noen få dølafe i Nordland, men ingen i Troms og Finnmark.

Økningen i antall avlskyr av dølafe har skjedd i antall ammekyr. De siste ti årene har antall årskyr av dølafe registrert i Kukontrollen holdt seg stabilt på ca. 50 kyr som utgjør ca. 20 % av kupopulasjonen. Produksjon av kjøtt i ammekuproduksjon har bidratt til å gi rasen den før nevnte økningen i populasjonsstørrelse. Produsentene tar ofte ut økt fortjeneste ved å selge kjøttet direkte til forbruker og de gamle storferasene er kjent for å ha spesielt mørt og smakfullt kjøtt. Laget for vestlandsk raudkolle gjør et viktig arbeid i å formidle dyr og kunnskap om rasen til nye eiere. Hvert år tar Geno inn to-tre okser av vestlandsk raudkolle til seminproduksjon. Sæden brukes både til langtidslagring i en genbank og til bruk i dagens populasjon.