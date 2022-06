Tyskland og Polen vil hjelpe Ukraina med korneksport

Tysklands landbruksminister Cem Özdemir har snakket med sin polske kollega, Henryk Kowalczyk diskuterte torsdag hvordan landene kan bistå med å klarere kornforsendelser. Anslagsvis 20 millioner tonn ukrainsk korn sitter fast i landet fordi Russland blokkerer havner som Odesa, og dermed når det ikke fram til kunder i Nord-Afrika og Asia.

– Vi er ikke i stand til å transportere de mengdene det dreier seg om via alternative ruter, presiserte Özdemir.

Han legger til at det er derfor det er svært viktig at Ukraina vinner fram i krigen, slik at landet igjen kan bidra som en kornprodusent på verdensmarkedet.