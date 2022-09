Tyskland innfører ny støttepakke til husholdninger

– På tross av energikrise vil Tyskland komme seg igjennom vinteren, sier Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Betydelig økonomisk hjelp til innbyggere og bedrifter er nødvendig på grunn av kraftig økning i energiprisene, heter det i erklæringen fra de tre partiene i den tyske koalisjonsregjeringen.

Usikker energiforsyning fra Russland har ført til frykt for energirasjonering til vinteren. Scholz sier imidlertid at landet vil ha tilstrekkelig tilgang på energi i vintermånedene.

– Vi har siden desember planlagt ut ifra en totalstans i gassleveranser, sier han.

Tilpasset økonomisk situasjon

Blant annet vil pensjonister og studenter få et engangsbeløp på henholdsvis 3.000 og 2.000 kroner. Økt barnetrygd og energistøtte til husstander som mottar bostøtte, er også blant tiltakene.

Det er også satt av penger for holde prisen på offentlig transport nede.

Dette er den tredje støttepakken for å dempe det økonomiske trykket på husholdninger og bedrifter. De foregående støttepakkene var på 300 milliarder kroner.

Tidligere er det vedtatt støtte for energiutgifter for folk i arbeid og barnefamilier. I tillegg planlegger landet å støtte energibesparende oppussing av bygg med over 115 milliarder kroner i løpet av de neste årene.