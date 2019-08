Tysk studie: Norge kan bli blant de hardest rammede av brexit

Den tyske studien anslår vil Norge tape 220 euro per person i året ved en «hard brexit». Ved en «myk brexit» blir tapet 122 euro. Dette tilsvarer henholdsvis 2.156 og 1.196 norske kroner.

Norske myndigheter har tidligere informert om at de har forhandlet fram avtaler med Storbritannia dersom en hard brexit skulle bli tilfelle, men at de ikke kan røpe detaljer før britene er ute av EU.

– Dette gjør det mindre sannsynlig at norsk økonomi vil tape såpass mye på en hard brexit som studien anslår, sier BI-professor Nick Sitter til E24.

– Jeg tenker beregningene som er gjort for soft brexit er nærmere utfallet for Norge ved en hard brexit enn i studiet, da det ikke virker som om studiet har tatt høyde for at Norge har forhandlet fram en avtale, sier han etter å ha lest rapporten.

Sitter mener likevel at norsk næringsliv burde være på vakt, og at et årlig tap på rundt 122 euro i verdiskapning per person verken er ubetydelig eller urealistisk.

I 2018 eksporterte Norge varer for 215,4 milliarder kroner til Storbritannia. Dette gjør øyriket til vårt største eksportmarked.

– Selv om det virker som om avtalen mellom Norge og Storbritannia gjør at vi unngår tollmurer, så blir det problemer med tjenesteområder og at britene ikke lenger blir omfattet av EU-standardene, sier han.

En hard brexit er forventet å koste EU-borgere 40 milliarder euro i året. Velferdstapet for britiske statsborgere er ventet å bli 57 milliarder euro. For britene medfører det et tap i verdiskaping per person på 873 euro i året, skriver avisen.

(©NTB)