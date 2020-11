Tynset er årets beitekommune

– Det er viktig å løfta fram kommunar som viser at dei ser verdien av beitebruk i utmark og tek rovdyrplager på alvor, sa leiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, då ho delte ut prisen.

I grunngjevinga for prisen heiter det at kommunen tek «beitebruk og rovdyrproblematikken på største alvor». Det blir mellom anna vist til at kommunen har lykkast med meir effektiv skadefelling gjennom eit pionerprosjekt saman med dei andre kommunane i Nord-Østerdalen.

Beiteprisen til Norsk Bonde- og Småbrukarlag blei første gong delt ut i 2017. Tidlegare har kommunane Nord-Fron, Meråker og Saltdal fått prisen.