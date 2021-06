Tybring-Gjedde vil invitere USA og Canada inn i frihandelsavtale

Et frihandelsområde på rundt 440 millioner mennesker.

Det er visjonen som Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde nå slår et slag for.

Han mener Norge bør vurdere om den nye frihandelsavtalen med Storbritannia kan utvides slik at også USA og Canada blir med.

– Det hadde nok vært krevende under president Donald Trump, men er kanskje enklere nå som Joe Biden har overtatt, sier Tybring-Gjedde til NTB.

– Jeg tror det kan være en god idé å se videre på.

Utfordring for jordbruket

I forhandlingene med Storbritannia bidro uenighet om jordbruksvarer til at avtalen ble forsinket med mer enn seks måneder. Tybring-Gjedde innrømmer at dette nok ville blitt et vanskelig punkt også i forhandlinger med en tungvekter som USA.

– Men jeg er sikker på at norske bønder kan konkurrere i nisjer, sier han.

Samtidig bør ikke andre næringer overses, advarer han:

– Det kan være på IT-siden, forsvarsteknologi, rom, cyber. Det er mange ting som vi er gode på i Norge, hvor tilgang til det amerikanske markedet kan være veldig positivt.

Travelt i Stortinget

Fremskrittspartiets næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad forbereder seg nå på å gjennomgå avtaleverket med lupe før han offisielt gir svar på om partiet kan støtte enigheten med britene eller ikke.

Ifølge ham legges det opp til at avtalen bankes igjennom i Stortinget rett før de folkevalgte går ut i ferie 18. juni. En høring er planlagt allerede tirsdag neste uke.

– Problemet med denne typen avtaler er at det er «take it or leave it». Vi får gå igjennom og lese nøye nå i helgen, så får vi se hva vi gjør, sier Bjørnstad til NTB.

«Tapt mulighet»

Bjørnstad mener så langt at avtalen ser bra ut for de fleste næringer.

– Men det er en tapt mulighet for mange kystsamfunn på fiskerisiden, sier Frp-politikeren.

Han viser til at Norge i utgangspunktet hadde håpt på større muligheter til eksport av bearbeidet fisk til Storbritannia.

– Men det som nå kommer til å skje, er at vi fortsatt sender ubearbeidet fisk over til Storbritannia og skaper arbeidsplasser der, sier Bjørnstad.

– Jeg mener vi godt ha taklet litt ost og kjøtt i butikkdisken for å ha skapt mange hundre og kanskje mange tusen arbeidsplasser langs kysten.