Tverrpolitisk støtte til FM-forlenging

– Ei eventuell FM-forlenging til ut 2031 er det einaste rette her, seier journalist og tidlegare NTB-sjef Thor Viksveen til Klassekampen.

189 lokalradiostasjonar har løyve til å fortsetje å sende på FM, førebels ut 2021. Måndag skreiv avisa at Kulturdepartementet har bedt Medietilsynet om å greie ut kva som talar for og mot at lokalradio får høve til å fortsetje på FM etter 2021.

Når regjeringa vurderer å forlenge konsesjonen, er det ein handsrekking til dei små lokalradiostasjonane, meiner Viksveen. Også Morten Wold (Frp) i kulturkomiteen på Stortinget støttar ei forlenging til 2031.

Trond Giske, mediepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, seier at også han stiller seg positiv til ønsket frå regjeringa om utgreiing, sjølv om det var under den raudgrøne regjeringa i 2011 at avgjerda om å sløkke FM-nettet vart teken.

– I ettertid kan ein sjå at avgjerda om vart gjort på feil grunnlag, seier Giske. Han understrekar at han som kulturminister fram til 2009, var skeptisk til dab-omlegginga.

