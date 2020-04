TV-stjernen: – Vi vil gå tom for mat hvis ikke bønder kan dyrke

Britiske Idris Elba – mest kjent som skuespiller i internasjonale storfilmer – er utenfor lerretet FN-ambassadør. Mandag hjalp han til med å lansere FNs internasjonale fond for landbruksutvikling. Fondet har drøyt 400 millioner kroner til rådighet, og er tiltenkt å være en global hjelp for bønder og matprodusenter i utkantstrøk under pandemien.

– Det handler om mat, sier Idris Elba til den britiske kringkasteren BBC.

– Det handler om denne grunnleggende nødvendigheten for mennesker, og at vi vil gå tom for mat hvis bønder ikke kan dyrke, fortsetter skuespilleren.

Vil samle inn to milliarder

Selv har Elba og kona Sabrina Dhowre Elba vært i karantene siden mars, etter at de ble påvist smittet av koronaviruset.

Nå håper ekteparet å hente inn enda mer penger til landbruksfondet: De ønsker å hanke inn ytterligere om lag to milliarder kroner for å hjelpe bønder i fattigere strøk i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten. Disse kan ifølge BBC bli truffet enda hardere av viruset både økonomiske og på grunn av manglende helsetjenester.

Til BBC sier Elba at en nedgang i globalt landbruk, vil ha en negativ effekt for tilgjengeligheten på mat i Storbritannia.

– Det vi har lært av Covid, er at ingen mennesker er en øy, sier Elba.

Og fortsetter:

– Vi er alle en del av denne verdenen, så hvis vi kan hjelpe hverandre med å tenke framoverrettet, vil det redde mange liv og livsbrød.

"Tenke forbi helsekrisen"

Sabrina Dhowre Elba sier til BBC at verdens ledere må "starte å tenke forbi helsekrisen", og se mot den potensielle finansielle krisen, som hun mener kan føre en halv milliard mennesker inn i fattigdom.

– Mange vil bli berørt av det økonomiske utfallet, sier hun.

I et intervju med AP, sa Idris Elba:

– Jeg tror verden hvert år bør ta en karanteneuke, bare for å huske denne tiden.