TV 2 sende to 16-åringar ut for å gå Noreg på langs

I «Villmark uten voksne» måtte tenåringsgutane, ifølgje pressemeldinga frå kanalen, takle vêr og vind, passe seg for ville dyr, navigere i vanskeleg terreng og passe på å få i seg nok mat.

Undervegs vart dei utfordra av karakteren Alfa, som sende dei instruksar per drone. Isak og Simon måtte i tillegg filme seg sjølve i serien, som har premiere 15. desember på TV 2 Sumo og TV 2.

– Allereie som 12-åring sa eg at eg skulle gjennomføre denne turen etter ungdomsskulen, altså når eg var 16 år. Som 12-åring planla eg delar av ruta, og i tillegg starta eg som 13-åring å blogge for å ha sjanse til å få sponsorar til ekspedisjonen, skriv Isak på friluftsbloggen sin.

Til våren følgjer TV 2 opp endå yngre sjåarar med seriane «Barnehageliv», filma i ein gards- og naturbarnehage, og «Du er vennen min» om vennskap.

– For barn i dag er moglegheitene til å bli underhalde uendelege, og nettopp derfor er det viktig for TV 2 at barneprogramma held ein like høg kvalitet som programma for vaksne sjåarar, seier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2.

