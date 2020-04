TV 2: Regjeringen bestemmer seg om iskanten i neste uke

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til TV 2 at forventningen i stortingsgruppen er at iskantsonen flyttes sørover og at oljeindustrien ikke får slippe til i Barentshavet nord.

Spørsmålet om hvor iskanten skal gå, handler i praksis om hvor langt nord det skal være tillatt med oljeaktivitet. Grande går langt i å antyde at regjeringen ikke vil søke en enighet med Frp, men heller se mot Arbeiderpartiet.

– Frp har et syn på iskantsonen som ikke er delt av verken fagetatene eller andre politiske partier. Frp sitter ikke i regjering lenger, og det er den blågrønne regjeringen som skal ta stilling til dette, sier Venstre-lederen.

Jon Georg Dale, energi- og miljøpolitisk talsperson i Frp, sier til TV 2 at han ikke kan forstå at Høyre vil gå med på å flytte iskanten sørover.

– Jeg legger til grunn at en regjering som er avhengig av Frps støtte i mange viktige spørsmål, kommer til oss for å finne løsninger som gir forutsigbarhet for olje- og gassindustrien. Alt annet enn det vil være et ekstremt dårlig signal både til alle som jobber i sektoren, men også for den samarbeidsviljen regjeringen har sagt at de skal utvise overfor Frp, sier Dale.

