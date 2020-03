TV 2 forsvarer «Vill i hjertet»

I et debattinnlegg i Nationen 14. mars kommer friluftsentusiast Morten Harangen med kraftig kritikk av TV 2-serien «Vill i hjertet», som følger Tonje Blomseth og hennes kjæreste på tur i Canadas villmark.

– Mangel på respekt

Harangen reagerer på blant annet på at Blomseth bygger og jakter ulovlig i naturen.

Debattinnlegget har vært blant Nationens mest leste nettsaker den siste uka, og gitt mange delinger på Facebook.

«Jeg heier på ungt engasjement for og i villmarka – og særlig fra jenter! Men det vitner ikke bare om dårlige forberedelser, men også en grunnleggende mangel på respekt for natur og lovverk, når paret – åpenbart uten tillatelse – feller trær og bygger ei koie der ute i skogen. Å ta seg til rette på den måten, er særdeles lite sjarmerende og det er heller ikke spesielt god norgesreklame! Tårene som naturlig nok ble felt da kanadiske myndigheter beordret koia revet, gjorde derfor lite inntrykk på meg», skriver Harangen.

Han mener serien skader omdømmet til dem som er glade i naturen og at både Blomseth og TV 2 har en jobb å gjøre.

TV 2: Handler om mye mer

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 forsvarer at kanalen viser serien.

– Vill i hjertet er en dokumentarserie som handler om mye mer enn det som kommer fram i dette leserinnlegget, og vi mener fremdeles at dette er interessant innhold for våre seere, sier Haldorsen til Nationen.

Hun minner om at Tonje Blomseth i ettertid har lagt alle kort på bordet overfor kanadiske myndigheter, og at hun har gjort opp for seg.

– At TV 2 viser denne serien, er ikke en tilslutning til at nordmenn i utlandet kan ta seg til rette uten konsekvenser, sier Haldorsen.