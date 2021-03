Tusenvis av kyr fanget på havet siden desember – nå kan flere være døde

Fartøyene Elbeik og Karim Allah med totalt 2600 kyr forlot to ulike havner i Spania i midten av desember i fjor.

Kyrne skulle fraktes til Libya i Nord-Afrika, men på grunn av mistanke om utbrudd av virussykdommen blåtunge har båtene blitt nektet innreise i flere havner, blant annet i Tyrkia. Skipene har siden drevet på havet.

Ifølge Lantbrukets Affärstidning (ATL) har den spanske regjeringen og landets største sammenslutning av biffprodusenter, Asoprovac, hevdet at begge fartøyene kom fra områder uten viruset.

Fakta Blåtunge Blåtunge (Bluetongue) er en insektoverført virussjukdom hos drøvtyggere som sau, geit, ku, hjort, elg og rådyr. Sykdommen smitter ikke fra dyr til dyr, men blir overført mellom dyrene av sviknott. Blåtunge gir ikke sykdom hos mennesker. Sykdommen skyldes et virus som overføres fra dyr til dyr med ulike arter av insektet sviknott (Culicoides). I Norge finnes det flere arter av sviknott som kan overføre smitte mellom dyr. I tillegg kan sykdommen overføres med sæd. Kilde: Mattilsynet

Annonse

Den svenske landbruksavisen skriver at flere organisasjoner har bedt om at veterinærer må få komme om bord på skipene for å undersøke dyrene. Dette skal ikke ha skjedd, og båtene har heller ikke bedt om mer dyrefôr.

Direktør for dyrevernorganisasjonen Animal Equality i Spania, Ilvia Barquero, uttalte forrige uke til The Guardian at hun tror flere av kyrne kan være døde, og at de som fortsatt lever «lider et virkelig helvete».

Ifølge et EU-regelverk for transport av levende dyr er det satt en generell grense på 8 timer for veitranspoert av storfe, hester, sauer og griser. Tiden kan imidlertid forlenges ved at bedre utstyrte kjøretøy brukes.

Når riktig transporttid følges skal også dyrene få mulighet til å hvile og gis vann og mat i minst 24 timer på en mellomstasjon.

Svenske ATL skriver at EU-kommisjonen om kort tid vil legge fram et forslag om å erstatte eksisterende EU-lovgivning. Dette forslaget vil blant annet inneholde detaljerte bestemmelser for skip som frakter dyr.