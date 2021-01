Tusenvis av fjørfe avlives i naboland. I Norge krever ikke fugleinfluensaen så drastiske tiltak

Så langt er de norske tiltakene jaktforbud og portforbud. Det er ikke påvist fugleinfluensa innenfor fjørfebesetninger i norsk matproduksjon, opplyser seksjonssjef Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet til Nationen.

Men i nabolandene er situasjonen en annen.

Avliver besetning

I Danmark skal 9000 fjørfe nå avlives etter funn av fugleinfluensa nær Viborg, skriver Landbrugsavisen.

– Vi avliver den smittede besetningen for å forebygge smittespredning, og oppfordrer fjørfebønder i hele landet til å beskytte egne fjørfe mot villfugler med overdekning og tak, sier assisterende sjef i danske Fødevarestyrelsen, Tim Petersen.

På grunn av smittesituasjonen er det også opprettet egne soner. Disse sonene får ekstra strenge restriksjoner, blant annet vil det være forbudt å selge egg samt å flytte egg, høns og annet fjørfe uten tillatelse fra Fødevarestyrelsen.

Tirsdag ble det også kjent at 18.000 fjørfe skal avlives i Sverige etter et utbrudd av fugleinfluensa ved et anlegg for klekking av fjørfe i Skåne. Alle fugler i de berørte bygningene må avlives, ifølge det svenske Jordbruksverket, gjengitt av NTB. Bygningene må også saneres.

Vurderer tiltak jevnlig

Både jaktforbudet og portforbudet gjelder fortsatt i Norge. Det var på slutten av november i fjor at det ble funnet fugleinfluensa hos en kortnebbgås i Sandnes i Rogaland. I starten av desember ble det påvist enda et tilfelle i samme kommune.

Ole-Herman Tronerud forteller at det i Norge så langt kun er påvist fugleinfluensa hos ville fugler og i en fuglepark i Nærbø kommune.

– Portforbudet og jaktforbudet vil bli jevnlig vurdert ut ifra situasjonen som endrer seg. Grunnen til at disse forbudene ble innført var jo bekymringen for spredning fra ville fugler til produksjonsdyrhold, forteller Tronerud.