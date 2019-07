Turister la igjen rekordbeløp i 2018

Den økonomiske veksten i internasjonalt reiseliv økte med 4 prosent i 2018 sammenlignet med året før. Turisme utgjør dermed 7 prosent av all vare- og tjenesteeksport globalt, ifølge en rapport fra FN-organisasjonen Verdens turismeorganisasjon (UNWTO).

Årsaken er sterk vekst i utgående reiser i mange land.

– Vi er glad for å se at både økonomier som er under utvikling og utviklede økonomier nyter godt av økte turistinntekter. I stedet for å øke volumet er det desto viktigere å øke verdien, sier UNWTO-sjef Zurab Pololikasjvili.

– Inntekter fra turisme skaper arbeidsplasser, entreprenørskap og skaper en bedre situasjon for både folk og lokalsamfunn, samtidig som det er handelsunderskudd i mange land, fortsetter han.

Det er ikke overraskende turister fra folkerike Kina som i sum brukte mest penger på reising og turisme, etterfulgt av amerikanere, tyskere, og briter. Mens det er størst økning i feriebudsjettet til russere, franskmenn og australiere.

Turistene la igjen 1448 milliarder dollar eller over 12 billioner kroner på selve reisedestinasjonen, mens 256 milliarder dollar eller 2,2 billioner kroner ble brukt på persontransport for å komme til og fra destinasjonen.

Flest turistkroner ble lagt igjen i Europa, mens det i 2018 var en økning på 7 prosent i reiser til Asia og Stillehavsregionen. I 2018 ble det registrert 1,4 milliarder internasjonale reiser. 57 prosent av reisene var med fly.

