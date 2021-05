Tsjekkisk politi vil tiltale statsministeren for å ha lurt til seg EU-penger

Politiet mistenker at den 66 år gamle milliardæren overførte et landbruksselskap ut av eierselskapet sitt i 2007 slik at det kvalifiserte for EU-subsidier til små bedrifter.

– Dokumentasjonen i saken ble overlevert statsadvokaten i dag, sammen med politiets innstilling om tiltale. Statsadvokaten vil nå se nøye på dokumentene for å vurdere om det skal tas ut tiltale, om etterforskningen skal avsluttes eller om saken skal håndteres på en annen måte, heter det i en uttalelse fra statsadvokaten i hovedstaden Praha.

Politiet ba om tillate mot Babis allerede i 2019, men en statsadvokat mente anklagene var grunnløse. Riksadvokaten påpekte svakheter i vedtaket og gjenåpnet saken mot Babis og assistenten Jana Mayerova senere samme år.

Babis insisterer på at han har overført forretningsimperiet sitt til to stiftelser for å unngå interessekonflikter, men han er fortsatt registrerte som eier. Statsministeren er landets femte rikeste ifølge næringslivsmagasinet Forbes.