Trygve Slagsvold Vedum tar makspris på ferger til Stortinget

Det har vært mange og sterke reaksjoner flere steder i landet, etter at fergeprisene ble økt kraftig mange steder ved nyttår.

Både i Nordland og Møre og Romsdal – fylkene som har flest fergesamband – har fergetakstene økt. I Nordland – som har 28 fergesamband – har prisene økt med mellom 20 og 40 prosent, melder NRK.

Prisøkningene gjelder også andre steder i landet, som i Troms og Finnmark, i Rogaland og på Vestlandet.

Tre krav

Nå tar Senterpartiet saken til Stortinget. Leder Trygve Slagsvold Vedum varsler at han vil fremme disse tre kravene:

1) Kriteriene for finansieringen av båt- og fergedrift må endres slik at prisene synker.

2) Regjeringen bes allerede ved fremleggelsen av revidert budsjett for 2020 om å legge fram forslag til en finansieringsordning som innebærer at staten fullt ut tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

3) Det kreves en utredning om innføring av nasjonal maksimalpris for båt- og fergebilletter hvor staten fullt ut kompenserer fylkene inntektstap ved innføring av en slik ordning.

– Billettprisene er altfor høye. Folk bor langs hele kysten og er helt avhengig av ferge og båt i dagliglivet. Vi kan ikke ha det slik at folk ikke får råd til å besøke familie og venner eller sende ungene på fritidsaktiviteter. I Norge skal folk selvsagt ha tilgang til et godt og rimelig ferjetilbud, sier Vedum i en pressemelding.

Senterpartilederen mener prisøkningene for ferjene kommer som et resultat av regjeringens manglende prioritering av kystfylkene.

– Regjeringens stadige sentraliseringspolitikk har nå rammet ferje- og båttilbudet. Når regjeringen svikter kystfylkene, samtidig som den pålegger fylkene store investeringer i nye båter og ferjer, tvinges de folkevalgte i fylkene til å velge mellom pest eller kolera: Enten å legge ned skoler eller skoletilbud, la fylkesveiene forfalle, eller å øke billettprisene på ferjene.

Forslag om bevilgning nedstemt

Vedum viser til at Senterpartiet før jul la fram forslag i Stortinget om å bevilge 350 millioner kroner mer til båt- og ferjefylkene for å sikre lavere billettpriser. Da stemte Høyre og FrP imot.

Torsdag varslet Nordland fylkeskommune at de vil kutte noen av økningene i fergeprisene, etter mange sterke reaksjoner.

– Vi ser at dette er et opprør som engasjerer hele kystbefolkningen. Vi er nødt til å ta grep, selv om det er en kortsiktig løsning, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp) til NRK.

Ordføreropprør

Tirsdag denne uken mottok samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) et opprop undertegnet av 45 ordførere som krever at staten innfører makspriser på ferger, skriver NTB.

Ordførerne har imidlertid møtt liten forståelse hos samferdselsministeren. Han mener det er fylkespolitikerne som har ansvaret, ikke staten, og avviser at han kan legge føringer på prisnivåene.

– Å detaljregulere hvordan fylkeskommunen skal regulere sine takstsoner kan ikke jeg gjøre. Når det er fylkeskommunene som har ansvaret, så må de ta det ansvaret. Det er de som gjør prioriteringene, sa Dale til NRK tirsdag.

På Facebook er det opprettet flere grupper mot fergeprisene. Gruppen "Protest mot de økte fergetakstene i Nordland" har nesten 20.000 medlemmer fredag kveld, mens "Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal" har nesten 24.000 medlemmer.