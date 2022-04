Tror nye EU-forslag vil gi grønnere forbruk

Bærekraftig produktinitiativ og forbrukermakt i det grønne skiftet er de to nye forslagene som gir Forbrukerrådet optimisme.

Blir de vedtatt, skal det bli enklere for forbrukeren å velge bort produkter med kort levetid og som er vanskelige å reparere, skriver de. Forslagene vil blant annet føre til tydeligere merking av holdbarhet.

– For forbruker er dette gode nyheter fra EU-kommisjonen. Vi vet at forbrukerne ønsker å ta bærekraftige valg. Derfor etterspør de informasjon for å kunne bruke sin forbrukermakt til å dreie forbruket og samfunnet i en bærekraftig retning, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

EU-kommisjonen ønsker også å beskytte forbrukeren mot det de kaller grønnvasking, altså feilaktige eller falske påstander i markedsføringen.

– Grønnvasking er et stort problem. Det vil med tiden spise opp tilliten hos forbrukere som produsentene er nødt til å ha om vi ønsker å lykkes med den grønne omstillingen. At regelverket for grønnvasking foreslås å strammes til er derfor godt nytt, sier Blyverket.

Hun forteller at Forbrukerrådet sammen med andre forbrukerorganisasjoner vil jobbe videre med et nytt, felles merkesystem som viser produkters forventede levetid og hvor enkelt det er å reparere dem.