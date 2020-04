Tror elg døde av skrantesyke

Endelig prøvesvar av elgen er ventet i løpet av denne uken. Mattilsynet antar at dette er nok et tilfelle av atypisk skrantesyke, en variant som ikke er ansett å være smittsom, skriver Hjorteviltportalen.

Man forventer å finne noen tilfeller av dødsfall som følge av atypisk skrantesyke i løpet av året, og funnet ses derfor ikke på som dramatisk.

Hodet fra elgen sendes nå til Veterinærinstituttet for videre analyser. Kjeven sendes til Norsk institutt for naturforskning for å finne ut alderen på dyret. Resten av dyret blir destruert.

Det er to ulike varianter av skrantesyke, en smittsom variant og den varianten man tror ikke er smittet mellom levende dyr. Den smittsomme varianten er kun funnet på villrein i Nordfjella. Atypisk skrantesyke er funnet på seks elger; tre i Selbu, en i Lierne, en i Sigdal og en i Flesberg, i tillegg til en hjort i Gjemnes.