Tror at vi innen få år vil ha genredigert mat

– EU ser at verden ellers beveger seg fremover og at de må gjøre noe, sier Thorstensen på Nibios egne nettsider.

Forskeren og hans team ble i 2020 de første her i landet som har lyktes med å bruke CRISPR-teknologi til å slå ut såkalte mottagelighetsgener i markjordbær. CRISPR er en form for genredigering, men skiller seg fra genmodifisering ved at det endrer gener på et helt bestemt sted i genomet i stedet for vilkårlig.

– Ny metode

I EU går all genredigert mat under samme regler som GMO, noe Thorstensen mener er uforståelig.

– Når det gjelder planter er det bare en ny metode for å lage mutasjoner. Siden 1930-40-tallet har det vært tillat å gjøre mutasjoner med bestråling og kjemikalier som lager mange og unøyaktige endringer i arvestoffet, også utenfor de genene man ønsker å endre. Hvorfor skal vi ikke kunne bruke den beste teknologien som er mye mer nøyaktig og som ikke lager mutasjoner der den ikke skal? Det er egentlig helt uforståelig, sier han.

Deler av EUs GMO-lovgiving er en del av EØS-avtalen, og Nibio skriver at EU-kommisjonen har allerede slått fast at GMO-regelverket må endres. Det pågår i disse dager en høring om temaet. Thorstensen forteller at det innen utgangen av 2023 er ventet et nytt lovforslag. Han sier at vi ikke lever i et vakuum, og at Norge vil bli påvirket av retningen EU peiler ut.

Like trygt som tradsjonelle

I flere store land som Japan, Brasil, Argentina og USA anses genredigert mat like trygge som planter utviklet gjennom tradisjonelle avlsmetoder.

– Jeg mener Norge og EU stikker hodet i sanden om vi ikke kommer på banen. For hvordan skal vi regulere import av mat fremover? Det er per i dag veldig vanskelig å spore om maten har vært genredigert. Om det ikke kommer endringer i lovverket kan det for eksempel bli problematisk å handle visse matvarer fra USA. USA regulerer ikke genredigerte produkter like strengt som Norge, og det kan derfor ikke spores at matvaren inneholder genredigerte produkter. Slike handelsbarrierer vil gjøre det svært vanskelig å stå utenfor, sier Thorstensen.