Troms og Finnmark utreder oppdeling

Dersom det blir rødgrønt flertall etter valget til høsten, kan det vedtas oppdeling av fylket i Stortinget.

– Jeg har bedt fylkesdirektøren om et notat som drøfter hvilke interne sammenslåingsprosesser vi skal fryse inntil beslutningen om reversering er tatt i Stortinget, og en utredning på hvordan vi skal forberede organisasjonen på å drifte den kommende tiden med tanke på at oppløsningen skal gå enklest mulig for seg, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i en pressemelding.

Fylkesrådslederen har bedt fylkesdirektøren om å ferdigstille sitt notat innen 16. februar.

(©NTB)