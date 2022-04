Trolig ny forsvarsminister tirsdag

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) kunngjorde i helgen at han går av i kjølvannet av at det ble kjent at han hadde hatt en seksuell relasjon med en yngre kvinne.

Enoksen er fortsatt statsråd inntil en ny er utnevnt.

Det er naturlig at Senterpartiet beholder Forsvarsdepartementet, fikk NTB opplyst søndag. Forsvar og beredskap er blant de viktigste områdene for partiet, og det anses som en selvfølge i Sp at de beholder departementet.

Det ligger an til at det blir en etablert politiker som får posten. Det betyr at det enten blir en statsrådrokade der en annen statsråd overtar som forsvarsminister, eller at en profilert Senterpartiet-politiker med god erfaring tar over.