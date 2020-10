Trodde du at du snart var ferdig med å stille klokka? Tro om igjen

Natt til søndag stiller vi klokka en time tilbake, og for et halvt år siden gikk det mot at det kunne bli siste gang. Men slik ser det ikke ut.

Da EU tirsdag la fram arbeidsprogrammet for kommisjonene for 2021, stod det ingenting om at forslaget var trukket tilbake, noe som betyr at det også står på planen for neste år. Men hvor hardt dette blir prioritert under koronapandemien er heller tvilsomt.

Det har i flere år vært snakk om å kutte ut sommertid. I fjor stemte EU-kommisjonene ja til å droppe sommertid fra 2021. Europaparlamentet stemte over forslaget 26. mars hvor forslaget gikk igjennom.

Ikke prioritert

Rådet har ikke vedtatt forslaget. Det betyr ikke at EU har forkastet ideen, men med en pandemi i hendene er nok ikke dette høyt prioritert.

Derfor må du nok stille klokka i minst ett år til. Skulle det derimot til slutt ende med en avgjørelse i EU, er det usikkert om vi går for sommer- eller normaltid. Normaltid er det mange kaller vintertid.

– Det er mange som mener mye om å stille klokka. Skulle forslaget bli vedtatt i EU, blir det opp til hvert EU-land å bestemme om de ønsker å bruke sommertid eller vintertid som sin normaltid. Norge må også ta stilling til hva vi ønsker å gjøre, i så tilfelle, sier næringsminister Iselin Nybø.

Går EU for en løsning, er det stor sjans for at Norge følger etter.

Og kanskje kan det bli folkeavstemning om hvilken tid vi skal gå inn for. Hva foretrekker du?

Første verdenskrig

Så hvorfor stiller vi egentlig klokka? Det var under første verdenskrig at flere land begynte å stille klokken, først ut var Tyskland. Målet var å sørge for mer dagslys på de tidene av dagen man var aktiv. I løpet av årenes løp har sommertiden vært av og på, før EU i 1981 gjorde sommertiden permanent.

Det er heller ikke alle landene som stiller klokka. Mens våre naboland Sverige, Finland og Danmark følger EU, har Russland og Island kun en tid å forholde seg til.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har tidligere pekt på at klokkestillingen ikke er helt bra for dyrene våre heller.

– Dyra har innebygde klokker og forventer at maten kommer når den skal. Det betyr at bøndene selv må endre tidspunktet for å gå i fjøset. Hver gang vi stiller klokka må dermed bonden bruke litt tid for å omstille seg selv og dyra.

Frem eller tilbake?

Dette har gjort at Norges Bondelag har kastet seg med i debatten. De mener bøndenes utfordringer må tas med i beregningen.

– Vi får flere innspill på at det er utfordringer knyttet til dette. Også husdyr har ei indre klokke som blir påvirket av at klokka stilles, har kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Bondelaget tidligere fortalt.

Men uansett hva politikerne og EU bestemmer seg for, må du fortsatt stille klokken søndag 25. oktober. Er du usikker på hvilken vei den skal stilles er det bare å tenke at klokka skal stilles mot årets sommer, altså tilbake.