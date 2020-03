Trine Skei Grande trekker seg som statsråd og Venstre-leder

– I løpet av helgen har jeg kommet til at det beste er at noen andre slipper til, selv om jeg ikke vet hvem det er, sier Grande til avisen.

Fredag la valgkomiteen fram en enstemmig innstilling hvor de gikk inn for at Grande skulle fortsette som partileder. Men presset mot henne har ikke avtatt. Innstillingen vakte liten begeistring i fylkeslagene, og spørsmålene om fornyelse har vedvart. Det er også reist kritikk om at Grande har benyttet seg av maktgrep for å sikre egen posisjon.

Grande informerte tidlig statsminister Erna Solberg (H) om sin beslutning, men har ellers holdt prosessen for seg selv. Hun informerte onsdag lederen for Venstres valgkomité og stortingsgruppa.

– Jeg tror ikke så mange valgkomiteer har opplevd dette, så nå må jeg sjekke ut det formelle, om vi skal lage ny delinnstilling eller om det er opp til landsmøtet, sier valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen til NTB.

Sentralstyret skal drøfte om landsmøtet i april skal utsettes eller eventuelt korte det ned til kun én dag.

Urolig prosess

Det har vakt mye oppstuss at Ola Elvestuen måtte gå som klima- og miljøminister for å gjøre plass til to av Grandes fremste utfordrere til ledervervet – Sveinung Rotevatn og Abid Raja.

Valgkomiteen valgte også å foreslå Rotevatn og Raja som nestledere, og vraket dermed Elvestuen og Terje Breivik.

Ikke minst kom det uvanlig hard kritikk fra Elvestuen selv, som anklaget Grande for først å fremst å lytte til seg selv for å sikre sin egen posisjon. Han ville heller ikke utelukke at han kunne utfordre Grande i en kampvotering om lederposisjonen.

Det har vært antatt og kommentert av flere at Grande tok Raja og Rotevatn inn i regjering for å dempe uroen i partiet og samtidig trygge sin egen stilling som partileder. Dessuten har mange kommentert at det lot til å ha blitt inngått en form for avtale dem imellom i forkant av valgkomiteens innstilling om å fordele vervene, selv om det ikke er bekreftet.

Planla å sitte i ett år

Rotevatn skal ifølge VG ha blitt konfrontert med at han måtte gi opp kampen om ledervervet før han kunne få plass som statsråd. Grande er ikke med på at hun la press på ham.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Men jeg gjorde et forsøk på å samle Sveinung og Abid slik at vi kunne jobbe sammen som ett team. Da kunne jeg eventuelt sitte som partileder i ett år, selv om jeg ble valgt for to år – og få til den overgangen litt mer smidig enn det ligger an til nå, sier Grande.

Nybø rykker opp

Etter Grandes avgang er det næringsminister Iselin Nybø som blir Venstres fremste medlem av regjeringen, hvor hun blir nummer to etter Erna Solberg. Hun får dermed ansvar for å koordinere Venstres arbeid i regjering fram til valg av ny partileder.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har kort kommentert avgangen:

– Jeg har hatt stor glede av å jobbe sammen med Trine Skei Grande. Hun er dyktig og har et stort hjerte for mange av de sakene som også er viktige for KrF. Det er trist at hun nå gir seg, sier han.