Trekker tilbake ulovlig genmodifisert sjokolade fra USA

Det melder Mattilsynet mandag.

Importøren Godtesjuk AS trekker tilbake produktene etter at Mattilsynet fant dem i en butikk i Kristiansand. Ifølge Mattilsynet er produktene innført fra Sverige og distribuert til et utvalg butikker i Sør-Norge.

Importøren er pålagt å bedre sine rutiner slik at de ikke importerer ulovlige genmodifiserte produkter til Norge.

Produktene er produsert i USA der genmodifiserte varianter av mais, soya og sukkerbete dyrkes og brukes i matindustrien. I «Reese’s 3 Peanut Butter Cups» er ingrediensene sukker og soyalecitin laget av genmodifiserte råvarer.

Ingen godkjent i Norge

Ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge per 2020, og alle produkter merket med at de inneholder genmodifiserte ingredienser er derfor ulovlige å importere og selge.

– Vi har hatt flere saker når det gjelder genmodifiserte ingredienser i godteri og sjokolade de siste to årene. Det er nok en del importører som har mangelfulle rutiner for å påse at godteri som har opprinnelse USA, ikke inneholder genmodifiserte ingredienser. Dette gjelder særlig norske små- og mellomstore importører, som igjen importerer fra et EU-land, sier Inga Torp Nielsen, spesialinspektør i Mattilsynet.

– Det gjelder særlig populære produkter fra USA. Varene tas inn via EU, produsert for det europeiske markedet. Det er mange GMO mais-, soya-, raps- og ris-varianter som er godkjente i EU – men ikke i Norge. Det vil bli mer fokus på dette fremover da vi ser at det dukker opp stadig vekk, sier Nielsen.

Trygt å spise

Produktene er produsert og merket for EU-markedet, hvor en rekke genmodifiserte produkter er godkjent til bruk i mat og fôr etter en grundig helserisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Produktene regnes derfor som trygge å spise, opplyser Mattilsynet.

Tilsvarende produkter har blitt trukket tilbake tidligere av Dropsen AS og Scott Candy AS.

Mattilsynet oppfordrer forbrukere som finner produkter med innhold av genmodifiserte ingredienser til å gjøre butikken oppmerksom på dette, eller varsle Mattilsynet.