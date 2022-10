Q-Meieriene tilbakekaller et lite parti Q-melk 0,5 prosent fett på enliterskartong merket med dato 07.11.22. Årsaken er at produktet inneholder for mye Vitamin D.

Det går frem i en pressemelding fra Mattilsynet mandag morgen.

Annonse

De aktuelle melkekartongene er distribuert til butikker i Sør-Norge.

For stort inntak av vitamin D kan være skadelig. Derfor tilbakekalles produktet. Forbrukere som har kjøpt det aktuelle produktet bes om å kaste det, opplyser Mattilsynet.