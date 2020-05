Trekker tilbake oliven – kan være helseskadelig

Ifølge Matportalen.no kan produktet være helseskadelig, da det ikke er kjent hvor jernet kommer fra.

"Analyser som er gjort av produktet viser at det inneholder jern. Det er ikke merket med innhold av ingredienser som skulle tilsi at det inneholder tilsatt jern. Siden kilden til jern er uklar er det risiko for at olivenene kan inneholde skadelige stoffer. Det er derfor mistanke om at produktet kan være helsefarlig", skriver Matportalen.

Solgt hos Rema 1000

Matportalen er Mattilsynets informasjonsside om mat.

Hermetikkboksen med oliven er på 800 gram og heter Marmarabirlik Gemlik Extra Black Olives. Produktet er importert av Noramix Import AS og solgt i Rema 1000 butikker i Oslo- og Bergensområdet. Produktet har best før dato 07.11.2020.

Rema 1000 melder at varen er tatt ut av hyllene og kastet. Har du kjøpt en slik boks, så bør den kastes.

Chilipulver

Produktet er importert fra Tyrkia via Tyskland.

Dette er andre gang på kort tid at Noramix Import trekker tilbake et produkt. Nylig ble chilipulveret TRS Chili pulver trukket tilbake. Grunnen var at produktet ikke var merket på noen av de skandinaviske språkene at produktet må varmebehandles før det spises.