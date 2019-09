Trekker tilbake kyllingpølser og kalkunpålegg – kan fremkalle allergi

Begge produktene produseres av Norturas datterselskap Prior. Produktene tilbakekallelsen gjelder er Prior Kalkunfilet Naturell med holdbarhetsdato 15/10 og Prior Grillpølse av kylling og kalkun med holdbarhetsdato 5/9, 6/9 og 10/9.

– Holdbarhetsdatoen er passert, men det er en mulighet for at forbrukere kan ha fryst produktet, skriver Nortura i en pressemelding.

Annonse

Eksil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura, sier til Nationen at de beklager at feilen ble oppdaget så sent.

– Feilen skyldes en svikt i en sperrerutine hos vår underleverandør. Vi vil gjennomføre en undersøkelse i dag for å få klarhet i hva som har skjedd i denne saken.

Produktene skal være trygge å spise for personer som ikke har eggeallergi.

– Forbrukere med eggeallergi kan kontakte Nortura Forbrukersenter.